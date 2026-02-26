Gloria Bistrița a învins-o, scor 30-26, în deplasare pe Dunărea Brăila, într-o partidă contând pentru etapa a 16-a din Liga Florilor, transmisă în exclusivitate de către VOYO și Pro Arena.

Marcatoarele confruntării din Liga Florilor

Pentru Dunărea Brăila au marcat: Valeriia Kirdiasheva - 6 goluri, Andreea Cristina Popa - 4, Katarina Jezic, Daria Michalak și Mireya Gonzalez - toate câte 3 goluri, Iryna Mokat, Elena Roșu ș Oana Borș - toate câte două reușite și Andela Janjusevic - un gol.

Din echipa Gloriei Bistrița au înscris: Danilă Patricia - 7 goluri, Larissa Nusser - 5 goluri, Paula Arcos Poveda - 4 goluri, Jennifer Maria și Lorena Ostase - 3 goluri, Corina Lupei, și Monika Kobylinska - două goluri și Bianca Bazaliu, Cisskho Gassama, Sonia Seraficeanu și Mattilda Forsberg - un gol.

Gloria Bistrița, lider cel puțin provizoriu în Liga Florilor

În urma succesului, bistrițenele au urcat cel puțin provizoriu pe primul loc din Liga Florilor. Au adunat 31 de puncte, cu unul mai mult decât CSM București. Clubul Primăriei își va disputa meciul din etapă mâine, în deplasare cu Râmnicu Vâlcea.

De cealaltă parte, Dunărea Brăila a rămas cu 14 puncte în puncte pe campionat și ocupă doar poziția a opta, fără emoții în privința retrogradării, dar și fără pretenții în privința locurilor fruntașe.