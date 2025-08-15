”Câinii” primesc vizita arădenilor vineri seară pe Arena Națională, în etapa cu numărul șase din sezonul regulat al SuperLigii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Câți fani sunt așteptați la Dinamo - UTA pe Arena Națională



Organizatorii din Ștefan cel Mare se așteaptă la o asistență de 10.000 de spectatori la confruntarea lui Dinamo cu UTA de vineri seară. Până în ziua meciului, s-au vândut mai bine de 8.000 de bilete.



”Câinii” vin după două victorii, două rezultate de egalitate și o înfrângere. După cinci etape, echipa pregătită de Zeljko Kopic a bifat opt puncte și se situează pe locul șase în clasamentul SuperLigii



De cealaltă parte, UTA este a treia clasată cu 11 puncte. Trupa lui Adrian Mihalcea a bifat trei victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate în primele cinci runde din noul sezon

Ultima întâlnire dintre Dinamo și UTA avut loc în ultima etapă din sezonul regulat al stagiunii precedente, moment în care ”câinii” s-au impus cu 2-0 la Arad, pe stadionul ”Francisc von Neuman”.



Zeljko Kopic sună adunarea: "Nu e o surpriză că sunt sus"



Înaintea partidei, tehnicianul croat Zeljko Kopic și-a avertizat jucătorii în legătură cu forța adversarului, o echipă revitalizată sub comanda lui Adrian Mihalcea, cel care a jucat șapte sezoane pentru Dinamo și a marcat 68 de goluri.



"Vine UTA cu Mister Mihalcea. Fac o treabă bună, sunt în formă bună. Un meci greu și un adversar bun. Am înțeles ce trebuie să facem și ne așteptăm la un meci bun vineri", a spus Kopic la conferința de presă.



Croatul a continuat cu laude la adresa arădenilor: "Au o echipă bună, au un antrenor bun, au început bine, au energie bună. Poate nu se aștepta lumea să fie așa sus sau să nu fie acolo alte echipe care sunt mai jos. Pentru mine nu este o surpriză cum joacă, cum arată pe teren. Merită să fie unde sunt acum".

