Imane Khelif a dat naștere unei controverse globale legate de genul ei, dar acasă, în Algeria, nimeni nu a plecat urechea și a fost așteptată de sute de mii de oameni după revenirea de la JO 2024 (Paris), alături de care a sărbătorit cucerirea titlului olimpic la box.



În această vară, un raport medical confidențial a fost scurs către presă, iar acesta dovedește că medaliata cu aur de la Paris este bărbat din punct de vedere biologic. Rezultatele testelor de sex ale campioanei olimpice la box la categoria semimijlocie (66 de kilograme), efectuate de Dr. Lal PathLabs din New Delhi, un laborator acreditat de American College of Pathologists și certificat de International Organisation for Standardisation, au dovedit că aceasta este bărbat din punct de vedere genetic.



Ulterior, acest raport medical a ajuns pe surse în presă, iar un grup numeros de personalități a cerut retragerea medaliei cucerite de Imane Khelif la Paris, anul trecut.



Donald Trump, decizie istorică în cazul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles



Înainte ca această informație să apară public, Imane Khelif a afirmat că intenționează să îşi apere titlul la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, de la Los Angeles, din anul 2028. Ea a afirmat la acel moment că nu se simte vizată de decretul semnat de președintele SUA - Donald Trump, care a hotărât interzicerea femeilor transgen în competițiile feminine în Statele Unite ale Americii.



În aceste zile, în Statele Unite ale Americii, în urma raportului medical care a ieșit public, se vorbește tot mai mult despre o decizie istorică pe care Donald Trump o poate lua în cazul a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles.



Donald Trump: ”Va exista o formă foarte puternică de testare”



Președintele Statelor Unite ale Americii a amenințat că va testa sexual toate sportivele olimpice, pentru ca aceste cazuri, în care pare a fi implicată și Imane Khelif, să nu se mai petreacă.



”Ei bine, cred că va exista o formă foarte puternică de testare. În ceea ce privește acuzațiile, ar trebui să-l întreb pe procurorul general. Nu știu!



Dar, va exista o formă foarte, foarte riguroasă de testare. Și dacă testul nu iese cum trebuie, nu vor fi la Jocurile Olimpice”, a transmis Donald Trump.

