Cele mai tari imagini de la Priștina cu jucătorii lui FCSB

Drita - FCSB a fost în direct pe VOYO și la Pro Arena joi seară.

După ce a câștigat la București cu 3-2, FCSB a învins-o pe Drita și în deplasare, la Priștina, în a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFAE uropa League.

Campioana României s-a impus cu 3-1 pe ”Stadiumi Fadil Vokrri” și a obținut accederea în următoarea fază a competiției după 6-3 la general contra kosovarilor de la Drita.

În play-off-ul UEFA Europa League, FCSB o va întâlni în dublă manșă pe echipa scoțiană Aberdeen.

  • Fc drita gjilan fcsb uefa europa league 14082025
×
Sursă Foto: Sportpictures

Juri Cisotti a deschis scorul în secunda 25, iar David Miculescu a dus scorul la 2-0 în minutul 18. În actul secund, Veton Tusha a micșorat diferența, iar 16 minute mai târzi, Rron Broja a fost eliminat.

În minutul 78, Denis Politic a intrat pe teren în locul lui Vlad Chiricheș. Fostul jucător de la Dinamo, transferat în această vară de FCSB, a marcat golul care a liniștit apele în minutul 85.

VIDEO Rezumatul meciului Drita - FCSB (Pro Arena & VOYO)

