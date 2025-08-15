După ce a câștigat la București cu 3-2, FCSB a învins-o pe Drita și în deplasare, la Priștina, în a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFAE uropa League.
Campioana României s-a impus cu 3-1 pe ”Stadiumi Fadil Vokrri” și a obținut accederea în următoarea fază a competiției după 6-3 la general contra kosovarilor de la Drita.
În play-off-ul UEFA Europa League, FCSB o va întâlni în dublă manșă pe echipa scoțiană Aberdeen.
Cele mai tari imagini de la Priștina cu jucătorii lui FCSB
Juri Cisotti a deschis scorul în secunda 25, iar David Miculescu a dus scorul la 2-0 în minutul 18. În actul secund, Veton Tusha a micșorat diferența, iar 16 minute mai târzi, Rron Broja a fost eliminat.
În minutul 78, Denis Politic a intrat pe teren în locul lui Vlad Chiricheș. Fostul jucător de la Dinamo, transferat în această vară de FCSB, a marcat golul care a liniștit apele în minutul 85.
