După ce a câștigat la București cu 3-2, FCSB a învins-o pe Drita și în deplasare, la Priștina, în a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFAE uropa League.



Campioana României s-a impus cu 3-1 pe ”Stadiumi Fadil Vokrri” și a obținut accederea în următoarea fază a competiției după 6-3 la general contra kosovarilor de la Drita.



În play-off-ul UEFA Europa League, FCSB o va întâlni în dublă manșă pe echipa scoțiană Aberdeen.



Cele mai tari imagini de la Priștina cu jucătorii lui FCSB

