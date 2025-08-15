Hagi „fierbe“: ce a făcut ultima dată, când Ianis a fost lăsat în afara lotului României, de noaptea minții!

În trecut, mai ales în 2024, Ianis Hagi a fost convocat la toate acțiunile naționalei și din acest motiv, care ține de influența și renumele tatălui său, în fotbalul românesc.

A doua explicație pentru decizia curajoasă pe care și-a permis-o „Il Luce“? România a ajuns cu cuțitul la os, în grupa H a preliminariilor pentru CM 2026, după rezultatele slabe de până acum. Ceea ce înseamnă că nu ne mai permitem să facem convocări, de dragul de a nu supăra pe cineva. În cazul de față, pe Gheorghe Hagi (60 de ani).

Prima explicație pentru această situație? Ianis Hagi nu mai poate fi figura printre stranierii noștri, pentru simplul motiv că nu mai joacă în străinătate. De fapt, la ora actuală, mijlocașul de 26 de ani nu joacă nicăieri, fiind liber de contract după ce contractul său cu Rangers s-a încheiat, în iunie.

Premieră pentru fotbalul românesc, după doi ani și jumătate! Ianis Hagi (26 de ani) nu figurează printre stranierii care au prins lista lărgită a selecționerului pentru următoarele două partide ale naționalei.

Gheorghe Hagi a făcut prăpăd ultima dată când a lipsit Ianis

Ca să vedem când a mai lipsit Ianis Hagi de la o acțiune a primei reprezentative, trebuie să ne întoarcem în timp. Până în martie 2023! Adică, acum doi ani și jumătate.

La vremea respectivă, selecționerul de atunci, Edward Iordănescu a comis „greșeala“, de a-l lăsa pe Ianis în afara lotului pentru meciurile cu Andorra (25 martie) și cu Belarus (28 martie). Au fost primele partide din preliminariile Euro 2024. Decizia lui Edi s-a bazat pe faptul că Ianis, venit după o accidentare gravă, n-avea meciuri suficiente în picioare pentru a-și justifica prezența la echipa națională.

Excluderea lui Ianis Hagi din lot a declanșat o reacție de noaptea minții din partea tatălui său. Care a făcut turul televiziunilor, timp de două săptămâni, a tunat și a fulgerat și a insistat că Ianis e considerat un „jucător neimportant“ de către stafful naționalei, fiindcă altfel ar fi fost chemat pentru meciurile cu Andorra și cu Belarus.

Declarațiile lui Gheorghe Hagi l-au șocat, la vremea respectivă, pe fostul internațional, Marcel Răducanu, stabilit de ani buni în Germania.

„Am văzut că Gică s-a plâns că de ce nu l-a nominalizat selecționerul pe Ianis. Păi, Ianis n-a jucat un an! Cu ce ar ajuta el naționala acum? Băiatul trebuie, mai întâi, să joace constant la club și să scape și de acea teamă de a nu se reaccidenta pe care o au toți sportivii care au trecut prin ce a trecut el. Vorbim de-o ruptură de ligamente încrucișate, care-i o accidentare gravă. Înțeleg că Edi a discutat cu Ianis și i-a explicat de ce a hotărât să nu-l convoace de data asta. De ce trebuie să sară Hagi pentru băiatul lui? Ianis are 24 de ani, dacă se simte lezat, poate să iasă singur și să spună ce anume îl deranjează. În Germania, nu vezi așa ceva. Iar chestia aia, cu brandul, chiar nu-și are rostul. Păi, ce mari realizări a avut Ianis în fotbalul mondial, să spună că e același brand în lume, ca taică-su?!“, a spus Marcel Răducanu.

Degeaba însă! Hagi a ținut-o pe a lui și a continuat să facă turul televiziunilor și să zică peste tot că Ianis ar fi trebuit să fie în lot.

„Vorbim de un jucător care joacă la unul dintre cele mai titrate din Europa. Am zis părerea mea. Restul a fost diversiune, manipulare pe față, diversiune pe față! Dacă Ianis nu a fost nici în lista aia (n.r. – lista preliminară a stranierilor), e grav. Ianis e deja cineva în lume. Nu uitați că reprezintă România, ca taică-su. E același brand în lume. Eu, ca fost jucător, ca om de fotbal, vin și spun: Ianis nu e important pentru selecționer! Dacă era important, cu siguranță, era cel puțin pe lista stranierilor“, a spus patronul Farului.

Rezultatul iureșului făcut de Hagi: Ianis, de neatins la națională!

După acest „Caz Ianis Hagi“, pe care l-a creat tatăl său în martie 2023, Edward Iordănescu și-a învățat „lecția“. Rezultatul: Ianis n-a mai lipsit de la nicio convocare!

Așa s-a ajuns la o situație incredibilă, în 2024, când mijlocașul român era marginalizat, la Alaves (Spania), „lipit“ de banca de rezerve. Concret, Ianis Hagi a ajuns să aibă un număr egal de apariții la echipa de club și la echipa națională, până spre finalul anului, după cum se poate vedea mai jos:

