A fost o seară excelentă pentru roș-albaștri, care au deschis scorul încă din primul minut al jocului prin Juri Cisotti. În minutul 18, David Miculescu a dublat avantajul lui FCSB, iar Drita a reușit să reducă din diferență abia în repriza secundă, prin Veton Tusha. Kosovarii au rămas în zece jucători după eliminarea lui Ronn Broja, iar Dennis Politic a stabilit scorul final în minutul 85.

Reacția scoțienilor după calificarea lui FCSB în play-off-ul Europa League

În play-off-ul competiției, FCSB se va duela cu gruparea scoțiană Aberdeen. Jurnaliștii scoțieni au reacționat la scurt timp după calificarea roș-albaștrilor.

”Aberdeen va înfrunta FCSB în turul de play-off al Europa League, după ce echipa românească a obținut o victorie clară în returul cu Drita, joi seara.

Echipa cunoscută anterior sub numele de Steaua București a fost nevoită să revină de la 0-2 în meciul tur, câștigând cu 3-2 și obținând un avantaj fragil înaintea deplasării în Kosovo.

Însă un început fulminant în retur a dus rapid scorul general la 5-2: Juri Cisotti a deschis scorul în primul minut, iar David Miculescu a dublat avantajul în minutul 17. Veton Tusha a redus din diferență pentru Drita după pauză, dar eliminarea lui Rron Broja a lăsat gazdele în inferioritate numerică, iar Dennis Politic a pecetluit victoria FCSB-ului în ultimele minute”, au scris scoțienii de la Aberdeen Live.

Apoi, scoțienii și-au amintit de triumful Stelei din Cupa Campionilor Europeni din 1986. Scoțienii par să nu cunoască detaliile războiului juridic purtat între FCSB și CSA Steaua și au susținut că echipa patronată de Gigi Becali este câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni.

În anul în care Steaua a cucerit trofeul, Aberdeen a ajuns până în sferturile de finală ale competiției, unde a întâlnit-o pe Goteborg. După 2-2 pe terenul lui Aberdeen și o remiză albă în deplasare, Aberdeen a fost eliminată. Dacă s-ar fi calificat, Aberdeen ar fi întâlnit-o pe Barcelona în semifinale, iar, dacă ar fi trecut de catalani, ar fi jucat finala cu Steaua.

Din acest motiv, scoțienii scriu că cele două echipe se vor întâlni la zeci de ani de la acel moment: ”Pentru fanii Aberdeen cu o memorie bună, este posibil să își amintească destul de bine că FCSB, cunoscută atunci ca Steaua București, a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

Aberdeen avusese un parcurs impresionant în competiție și nu pierduse niciun meci până când parcursul lor s-a încheiat dureros pe gazonul de la Goteborg, același loc unde câștigaseră primul trofeu european cu doar trei ani înainte. Un egal 2-2 pe Pittodrie a permis celor de la IFK Goteborg, deținătoarea Cupei UEFA, să meargă mai departe, iar aceștia aveau să întâlnească o echipă Barcelona condusă de Terry Venables care, la acel moment, părea vulnerabilă, lucru pe care Dundee United avea să-l confirme în anul următor.

Însă, dacă Aberdeen ar fi mers mai departe, în ciuda pierderii unor jucători-cheie precum Gordon Strachan și Mark McGhee, ar fi putut ajunge să joace chiar finala împotriva Stelei.

Românii aveau să învingă Barcelona la loviturile de departajare, la Sevilla, după prima finală fără goluri din istoria Cupei Campionilor Europeni – fiind și singura dată când au ridicat cel mai prestigios trofeu european.

Acum, Aberdeen va avea în sfârșit șansa de a înfrunta FCSB, decenii mai târziu, cu un loc în grupele Europa League și toate beneficiile financiare aferente puse în joc”.

VIDEO Rezumat Drita - FCSB 1-3

