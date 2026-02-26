FCSB se află pe locul 7 în clasamentul Superligii României cu 43 de puncte obținute după 28 de etape desfășurate în sezonul regulat. Campioana a bifat până acum 12 victorii, șapte remize și nouă eșecuri.

”Play-off cu sau fără FCSB?” Gică Craioveanu a dat răspunsul

Întrebat dacă vede un play-off cu sau fără FCSB, Gică Craioveanu, fost internațional român, consideră că roș-albaștrii nu vor reuși să se alăture primelor 6.

Cât despre titlu, Craioveanu este convins că Universitatea Craiova va fi cea care va triumfa la finalul actualei stagiuni. Oltenii sunt conduși de Filipe Coelho.

”(n.r: Cu FCSB în play-off, sau fără?) Eu cred că fără. (n.r: Craiova ia titlul?) Da, da, fără discuții, eu cred că e echipa cea mai echilibrată, arată cel mai bine, are nu 11 jucători, ci 22.

Cred că Mister a dat echipa ideală. Maniera lui de a vedea fotbalul a fost foarte inspirată, nu ca la meciul cu AEK. Mi-a demonstrat că este antrenor”, a spus Gică Craioveanu, potrivit as.

Cum se simte Gică Craioveanu la 58 de ani: ”S-au schimbat multe”

Gică Craioveanu și-a serbat ziua în Slatina, la restaurantul Marini. Fostul campion din Liga 1 cu Craiova este președinte la CSM Slatina. El a împlinit de Valentine's Day 58 de ani.

”Mă simt mai bine ca acum 5-6 ani, sincer. S-au schimbat multe. Sunt mai fericit. Parcă mai împlinit!”, a recunoscut Gică Craioveanu.

În Bănie, fostul atacant și-a mai trecut în cont și două cupe. Pe prima a câștigat-o în 1991, iar pe a doua în 1993

”(n.r. Ți-ai mai dori să poți juca măcar cinci minute?) Da, dar nu să fiu ridicol! Mi-aș dori să joc 5-10, poate un sfert de oră, dar să știm când să ne retragem. Au fost ani superbi, dar nu aș face față, sincer, în momentul actual. Nici eu, niciun jucător trecut de 40-45 de ani nu ar face față.

Copiii din ziua de azi au altă viteză. Noi aveam mai multă tehnică, dar ei parcă sunt avioane.

Dacă va fi vreodată un meci de retragere pentru mine va fi la Craiova. Universitatea, chiar dacă am plecat de la Slatina, de mic, la 13 ani și jumătate am început și am avut o perioadă frumoasă aici și sunt recunoscător tot timpul acelor oameni, Craiova a rămas și va rămâne mereu în sufletul meu, în inima mea. Datorită Craiovei am ajuns în fotbalul mare și nu se pune problema să joc în altă parte”, a mai spus fostul internațional.