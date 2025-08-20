Aberdeen și-a anunțat lotul pentru duelul cu FCSB din play-off-ul UEFA Europa League și vine cu o schimbare importantă.

Islandezul Kjartan Mar Kjartansson a fost retras, iar în locul lui a fost înregistrat Kenan Bilalovic, un jucător de bandă în vârstă de 20 de ani, adus în această vară din Suedia.

Debut în Aberdeen - FCSB! Antrenorul îi oferă șanse unui tânăr de 20 de ani

Pentru Bilalovic, partida cu FCSB poate însemna chiar debutul în tricoul lui Aberdeen. Fotbalistul a costat 650.000 de euro și are în prezent o cotă de piață de 250.000 de euro, conform Transfermarkt.

În prima parte a sezonului, la Värnamo, tânărul mijlocaș a bifat 18 apariții din 19 posibile și a înscris un gol. Fosta sa echipă ocupă ultimul loc în campionatul Suediei, cu doar două victorii în 20 de etape.

Pentru manșa tur cu FCSB, Aberdeen nu se va putea baza nici pe Tobers, Gyamfi, Ambrose și Lazetic.

Partida dintre Aberdeen și FCSB se va disputa joi, 21 august, de la ora 21:45, pe stadionul Pittodrie.

Duelul va fi transmis în exclusivitate pe VOYO, unde fanii vor putea urmări și o emisiune specială dedicată meciului, înainte și după fluierul final.

