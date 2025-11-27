Arbitrul a întrerupt imediat jocul și i-a arătat cartonaș roșu direct lui Franklin Tebo Uchenna, fundașul sârbilor.
Arbitrul nu a stat pe gânduri și a arătat „roșu" direct în Steaua Roșie - FCSB!
Meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB, din etapa a 5-a a Europa League, a început cu multă tensiune, iar primul moment major al serii a venit în minutul 28.
Darius Olaru a plecat pe contraatac, iar Tebo l-a lovit cu cotul în figură în duelul pentru minge. Mai mult, acesta l-a apucat pe mijlocașul român și l-a trântit pe gazon.
Arbitrul a dictat fără ezitare eliminarea, în ciuda protestelor vehemente ale nigerianului. Meciul este în desfășurare și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
