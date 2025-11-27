GALERIE FOTO Arbitrul nu a stat pe gânduri și a arătat „roșu” direct în Steaua Roșie - FCSB!

Arbitrul nu a stat pe g&acirc;nduri și a arătat &bdquo;roșu&rdquo; direct &icirc;n Steaua Roșie - FCSB! Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB, din etapa a 5-a a Europa League, a început cu multă tensiune, iar primul moment major al serii a venit în minutul 28. 

TAGS:
Darius OlaruFCSBSteaua Rosie BelgradEuropa League
Din articol

Arbitrul a întrerupt imediat jocul și i-a arătat cartonaș roșu direct lui Franklin Tebo Uchenna, fundașul sârbilor.

Arbitrul nu a stat pe gânduri și a arătat „roșu” direct în Steaua Roșie - FCSB!

  • Vlcsnap 2025 11 27 22h30m51s211
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Darius Olaru a plecat pe contraatac, iar Tebo l-a lovit cu cotul în figură în duelul pentru minge. Mai mult, acesta l-a apucat pe mijlocașul român și l-a trântit pe gazon.

Arbitrul a dictat fără ezitare eliminarea, în ciuda protestelor vehemente ale nigerianului. Meciul este în desfășurare și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vladimir Putin a spus când se va încheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin
Vladimir Putin a spus c&acirc;nd se va &icirc;ncheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin
ARTICOLE PE SUBIECT
Rom&acirc;nia, la &icirc;nălțime: omul meciului cu Croația, premiat la final după o prestație fantastică
România, la înălțime: omul meciului cu Croația, premiat la final după o prestație fantastică
&Icirc;nfr&acirc;ngere fără drept de apel pentru Rom&acirc;nia &icirc;mpotriva Greciei
Înfrângere fără drept de apel pentru România împotriva Greciei
FCSB, all-in cu Steaua Roșie! Cum arată primul &rdquo;11&rdquo; al campioanei
FCSB, all-in cu Steaua Roșie! Cum arată primul ”11” al campioanei
ULTIMELE STIRI
C&acirc;te schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Steaua Roșie Belgrad
Câte schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Steaua Roșie Belgrad
Steaua Roșie - FCSB 0-0, ACUM pe Sport.ro! Zima are o primă intervenție de excepție
Steaua Roșie - FCSB 0-0, ACUM pe Sport.ro! Zima are o primă intervenție de excepție
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: &bdquo;Nu veni să joci cu noi&rdquo;
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: „Nu veni să joci cu noi”
&rdquo;Dezastru&rdquo; S&acirc;rbii, categorici, după ce Olaru a provocat eliminarea unui adversar &icirc;n Steaua Roșie &ndash; FCSB
”Dezastru” Sârbii, categorici, după ce Olaru a provocat eliminarea unui adversar în Steaua Roșie – FCSB
Ungurii ne-au arătat că se poate: Ferencvaros, rezultat colosal &icirc;n &bdquo;infernul&ldquo; de la Istanbul
Ungurii ne-au arătat că se poate: Ferencvaros, rezultat colosal în „infernul“ de la Istanbul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Kylian Mbappe scrie istorie &icirc;n Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Kylian Mbappe scrie istorie în Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Revenire de senzație la FCSB! Echipa de start pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad

Revenire de senzație la FCSB! Echipa de start pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad

De nicăieri! Unde e așteptat Kurt Zouma, după doar 4 meciuri la CFR Cluj

De nicăieri! Unde e așteptat Kurt Zouma, după doar 4 meciuri la CFR Cluj



Recomandarile redactiei
Steaua Roșie - FCSB 0-0, ACUM pe Sport.ro! Zima are o primă intervenție de excepție
Steaua Roșie - FCSB 0-0, ACUM pe Sport.ro! Zima are o primă intervenție de excepție
Ungurii ne-au arătat că se poate: Ferencvaros, rezultat colosal &icirc;n &bdquo;infernul&ldquo; de la Istanbul
Ungurii ne-au arătat că se poate: Ferencvaros, rezultat colosal în „infernul“ de la Istanbul
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova după succesul cu Mainz!
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova după succesul cu Mainz!
Craiova ia bani cu lopata: suma la care poate ajunge, &icirc;n Conference League, uriașă!
Craiova ia bani cu lopata: suma la care poate ajunge, în Conference League, uriașă!
Filipe Coelho exultă după ce Craiova a &icirc;nvins-o pe Mainz: &rdquo;Normal că sunt fericit! Haideți să ne bucurăm azi&rdquo;
Filipe Coelho exultă după ce Craiova a învins-o pe Mainz: ”Normal că sunt fericit! Haideți să ne bucurăm azi”
Alte subiecte de interes
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu &icirc;ncasat de Olaru &icirc;n FCSB - Poli Iași. Vii să arăți cu degetul!?
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Super echipa din țara vecină e campioană și la un pas de grupele UCL! Lotul valorează aproape dublu dec&acirc;t al FCSB-ului
Super echipa din țara vecină e campioană și la un pas de grupele UCL! Lotul valorează aproape dublu decât al FCSB-ului
Steaua Roșie Belgrad e numai una! Record mondial fabulos după ce a depășit-o pe Real Madrid
Steaua Roșie Belgrad e numai una! Record mondial fabulos după ce a depășit-o pe Real Madrid
CITESTE SI
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

stirileprotv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea &icirc;n vară: &bdquo;Cu siguranță nu voi candida la primărie&rdquo;

stirileprotv Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!