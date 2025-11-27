Arbitrul nu a stat pe gânduri și a arătat „roșu” direct în Steaua Roșie - FCSB!

Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: „Nu veni să joci cu noi”

Steaua Roșie - FCSB 0-0, ACUM pe Sport.ro! Zima are o primă intervenție de excepție

Câte schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Steaua Roșie Belgrad

Darius Olaru a plecat pe contraatac, iar Tebo l-a lovit cu cotul în figură în duelul pentru minge. Mai mult, acesta l-a apucat pe mijlocașul român și l-a trântit pe gazon.

Arbitrul a dictat fără ezitare eliminarea, în ciuda protestelor vehemente ale nigerianului. Meciul este în desfășurare și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

