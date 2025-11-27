Cele două echipe își dau întâlnire la Belgrad pe ”Stadion Rajko Mitić”, în etapa cu numărul 5 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



FCSB, all-in cu Steaua Roșie! Cum arată primul ”11” al campioanei



Pentru duelul de la Belgrad, FCSB a apelat la obișnuitul 4-2-3-1 cu Lukas Zima în poartă.



Pe linia de fund își vor face apariția încă din primul minut Vali Crețu, Siyabonga Ngezana, Graovac și Risto Radunovic.



În spatele mijlocașilor David Miculescu, Darius Olaru și Mamadou Thiam vor fi închizătorii Adrian Șut și Mihai Lixandru.



Vârf împins va fi Daniel Bîrligea.



Rezerve: Udrea, Tănase, Edjouma, Politic, Pantea, Cisotti, Tavi Popescu și Baba Alhassan.



Steaua Roșie - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00

Steaua Roșie vine după înfrângerea din campionat cu Javor, scor 0-1, și după victoria din runda trecută de Europa League, 1-0 cu Lille.



Sârbii se află pe locul doi în campionat, la două puncte de Partizan Belgrad, dar cu un meci mai puțin, și pe poziția 26 în clasamentul fazei ligii din Europa League.



De cealaltă parte, FCSB vine după remiza cu Petrolul din Superliga, unde se află pe poziția a zecea.



Roș-albaștrii au înregistrat încă o înfrângere în Europa League, scor 1-3 cu Basel, iar în competiția europeană se află pe poziția 31.

