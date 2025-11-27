Ce debut pentru naționala de handbal a României, la Mondiale! La Rotterdam, fetele pregătite de Ovidiu Mihăilă „au măturat“ cu Croația, scor 33-24, la capătul unui meci care a fost precedat de un episod incredibil, cu echipa noastră în prim-plan!

Fără îndoială, vedeta tricolorelor, la Rotterdam, a fost Yuliya Dumanska (29 de ani). Legitimată la Minaur Baia Mare, jucătoarea născută în Ucraina și naturalizată de noi a avut niște parade fantastice între buturi. Datorită prestației sale stelare, România s-a tot distanțat, în partea a doua, în care a înscris 20 de goluri, uneori, inclusiv în inferioritate numerică!

Imediat după victoria tricolorelor, Dumanska a și fost aleasă MVP-ul partidei de către organizatori. Yuliya Dumanska a avut 13 intervenţii (41%), iar Bianca Curmenţ 2 (29%).

Sorina Grozav a fost...grozavă!

Dincolo de ce a făcut Dumanska, între buturi, în echipa noastră a strălucit și Sorina Grozav. Aceasta a fost principala marcatoare a noastră cu 7 goluri. Celelalte goluri ale României au fost înscrise de Lorena Ostase 5, Ioana Necula 4, Andreea Popa 3, Alisia Boiciuc 3, Sonia Seraficeanu 3, Cristina Laslo 2, Elena Roşu 2, Eva Kerekes 2, Mihaela Mihai 1 și Asma Elghaoui 1.

România va juca următorul meci, sâmbătă, de la ora 19:00, contra Japoniei.

România a participat la toate ediţiile Campionatului Mondial de handbal feminin, iar în 2023 s-a clasat pe locul 12.

