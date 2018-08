"Apuca-te, ba, de videochat!" Andrei Vlad, distrus de suporteri dupa gafele cu Rapid Viena! Ce a patit dupa partida! VIDEO

FCSB a fost eliminata din Europa League desi a castigat returul cu Rapid Viena cu 2-1. Andrei Vlad a gresit grav la reusita austriecilor.

Andrei Vlad a dezamagit crunt la cel mai important meci de pana acum, cel decisiv in play-off-ul Europa League. Tanarul portar de doar 19 ani a intrat titular dupa accidentarea lui Balgradean de la partida cu Viitorul si a avut multe momente in care a creat panica pentru fanii FCSB-ului.

Vlad a fost aproape de a primi un gol la un sut simplu in prima repriza, apoi a prins o minge pasata de Mihai Pintilii ce a dus la o lovitura libera indirecta din careul FCSB-ului. Marea gafa a venit insa in repriza a doua - Vlad a respins un sut care trecea la 1 metru pe langa poarta, mingea a revenit in teren si Rapid Viena a inscris golul care s-a dovedit a fi decisiv!

Fanii FCSB-ului i-au asteptat pe jucatori dupa partida iar Andrei Vlad a fost huiduit copios de suporteri. "Apuca-te, ba, de videochat" i-a strigat unul dintre fani lui Vlad.