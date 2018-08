FCSB - RAPID VIENA 2-1 | "Patronul are bani, nu e asta o problema la club!" Ce se intampla cu Dica dupa ratarea calificarii in grupele Europa League

Vicecampioana Romaniei, FCSB, a fost eliminata inca din play-off-ul Europa League dupa 3-4 la general cu Rapid Viena.

FCSB a castigat returul cu Rapid Viena insa a fost eliminata din play-off-ul competitiei. Calificarea in grupe era principalul obiectiv al echipei in acest sezon, insa Nicolae Dica nu considera ca aceasta infrangerea reprezinta o lovitura din punct de vedere financiar pentru FCSB.

"S-a ratat un obiectiv, am ratat niste bani. Dar din cate stiu eu, patronul are bani si banii nu sunt o problema pentru club. Acum trebuie sa ne ridicam, sa fim uniti si sa muncim pentru castigarea campionatului" a spus Nicolae Dica la Pro X la finalul partidei.

In ciuda eliminarii inca din faza play-off-ului in Europa League, a doua oara cand FCSB iese din Europa inca din luna august in ultimul deceniu (la fel ca la infrangerea cu Rosenborg), postul lui Nicolae Dica nu este in pericol in acest moment. Becali este hotarat sa-i dea credit cel putin pana la finalul sezonului regulat.

"Nu am ce sa-i reprosez lui Dica, nu e vina lui Dica ca un portar baga mingea in poarta. Dica era calificat..." spunea Becali dupa partida de aseara.