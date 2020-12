Anuntul SOC de la miezul-noptii! Debeljuh, dus de urgenta la spital dupa ce a suferit o comotie cerebrala: "Nu isi mai aduce aminte nimic! Nu stie unde e!"

Clipe de cosmar pentru CFR Cluj in deplasarea din Elvetia cu Young Boys Berna.

Eliminati in ultimele minute dupa o decizie scandaloasa a arbitrului de a-l eliminat pe Balgradean la o simulare in careu a unul jucator de la Young Boys, ardelenii au trecut prin clipe de cosmar la finalul partidei.

Autorul golului din minutul 87 al lui CFR Cluj, Gabriel Debeljuh a iesit de pe teren cu o comotie cerebrala, iar impactul ar fi fost atat de puternic, incat atacantul nu si-ar mai aminti absolut nimic din partida in care a jucat 26 de minute, anunta Fanatik. Mai mult decat atat, Debeljuh nu ar fi fost constient nici macar de tara in care se afla, iar in momentul in care a fost intrebat despre antrenorul lui CFR, acesta l-ar fi numit pe Petrescu.

Sursa citata anunta ca Debeljuh a fost dus de urgenta la un spital din Berna, acolo unde i se va face un RMN. Atacantul ar fi fost lovit cu genunchiul in cap de un adversar la finalul meciului.

Edward Iordanescu a confirmat problema lui Debeljuh pentru Fanatik: "Are comotie. Nu-si aduce aminte nimic, nu stie unde este!"