Young Boys - CFR Cluj, LIVE TEXT, de la 19:55 | Edi Iordanescu, in fata duelului DECISIV pentru primavara europeana! CFR, obligata sa castige | Echipe probabile

Ardelenii isi joaca in aceasta seara ultima care in grupele Europa League, in deplasare cu Young Boys Berna.

Edi Iordanescu va fi in fata meciului de debut in Europa League din acest sezon si singura optiune a tehnicianului este victoria. CFR Cluj are nevoie de trei puncte pentru a termina pe locul secund in grupa si a merge mai departe in primavara europeana.

AS Roma este lider in Grupa A, cu 13 puncte, fiind urmata de Young Boys, cu 7 puncte, in timp ce clujenii sunt pe 3, cu 5 puncte.

Codasa grupei este TSKA Sofia, care are doar 2 puncte.

Edi Iordanescu va fi la al doilea meci pe banca CFR-ului de la revenire, dupa ce in campionat a reusit sa obtina o victorie in deplasarea de la Poli Iasi, scor 2-0.

Vestea buna pentru Iordanescu este revenirea lui Vinicius. Fundasul central a jucat toata repriza secunda in duelul din Liga 1 si ar putea reveni titular in meciul cu Young Boys.

Singurele absente importante pentru CFR Cluj sunt Omrani, Cestor si Chipciu, acesta din urma fiind suspendat dupa ce a vazut cartonasul rosu in etapa trecuta.

"Este jocul decisiv si avem asteptari. Este important nu doar pentru CFR Cluj, ci si pentru fotbalul romanesc. Suntem constienti ca meciul este unul dificil si ca echipa gazda este favorita! Are acum doua sanse din trei, iar pe noi doar victoria de duce mai departe. Ne uitam pe clasamentul competitiei interne din Elvetia, iar Young Boys domina campionatul fara infrangere. E o echipa buna, cu o medie de varsta buna pentru performanta, cu experienta europeana si jucatori de mare calitate ", a declarat Edi Iordanesc la conferinta de presa.

Echipele probabile:

Young Boys: Von Ballmoos - Hefti, Burgy, Leford, Garcia - Gaudino, Aebischer, Rieder, Ngameleu - Elia, Nsame

Antrenor: Gerardo Seoane

CFR Cluj: Balgradean - Susic, Burca, Vinicius, Camora - Itu, Hoban, Djokovic, Deac - Debeljuh, Rondon

Antrenor: Edi Iordanescu