Cu cine joaca Viitorul in Europa League! Anuntul facut de UEFA dupa decizia luata de belgieni

Viitorul nu o mai intalneste pe Antwerp in Europa League, dupa decizia luata de belgieni.

Cazul blatului dintre Mechelen si Beveren afecteaza programul celor de la Viitorul in Europa League. UEFA a fost anuntata ca Mechelen a primit interzis in cupele europene, astfel ca o alta echipa va lua locul celor de la Anwerp in turul doi preliminar Europa League. Sunt sanse mari ca Hagi sa dea din nou peste cosmarul Gent, cei care au administrat un usturator 5-0 in urma cu cateva sezoane echipei Regelui.



Reactia celor de la UEFA

"Gratie dumneavoastra aflu despre decizia luata de Tribunalul belgian de arbitraj pentru sport", a reactionat oarecum surprins un purtator de cuvant al UEFA.

"Logic, nu putem raspunde imediat. Trebuie sa ne asezam si sa discutam cu serviciul nostru juridic, apoi sa luam o decizie. Se intelege de la sine ca aceasta decizie nu va intarzia", a adaugat el, potrivit RTBF din Belgia.



Belgia nu mai e sigura de un loc in cupele europene!

UEFA efectueaza propria ancheta, iar Viitorul ar putea avea adversar din alta tara. Belgienii spera insa sa-i convinga pe conducatorii forului european sa le mentina locul, astfel ca Gent ar intalni Viitorul in Europa League pe 25 iulie si 1 august.

CBAS a hotarat ca Mechelen va putea juca in prima divizie, dar este exclusa din Cupa Belgiei si Europa League in urma unui blact cu Bereven. Echipa, castigatoare a Cupei Belgiei, isi castigase dreptul sa evolueze in grupele Europa League. KV Mechelen si patru oficiali ai sai au fost gasiti vinovati de acte de falsificare a competitiei.