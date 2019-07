Viitorul - Antwerp NU se mai joaca in Europa League! Belgienii au schimbat din nou adversarul! Anunt de ULTIMA ORA! 

Belgienii au intors decizia in privinta blatului de la Mechelen - Beveren, iar Viitorul va avea alt adversar in Europa League. Decizia nu e definitiva.

Tribunalul belgian de arbitraj pentru sport (CBAS) a decis miercuri ca echipa de fotbal KV Mechelen nu va juca in acest sezon in Europa League, astfel ca Antwerp nu va fi adversara Viitorului in turul 2 preliminar al acestei competitii, informeaza radioteleviziunea belgiana (RTBF) si Le Soir.

CBAS a luat miercuri o a doua decizie in cadrul procedurii disciplinare impotriva clubului KV Mechelen si a unor persoane implicate in scandalul meciului Mechelen - Waasland-Beveren, ce a avut loc pe 11 martie 2018, meci suspectat ca a fost trucat.

CBBAS decisese pe 10 iulie ca Mechelen nu poate fi retrogradata, dar nu se pronuntase in privinta vinovatiei si a sanctiunilor. Miercuri, CBAS s-a pronuntat si a confirmat decizia camerei de apel a comisiei de litigii a Federatiei belgiene de fotbal (URBSFA): KV Mechelen si patru oficiali ai sai au fost gasiti vinovati de acte de falsificare a competitiei.

CBAS a hotarat ca Mechelen va putea juca in prima divizie, dar este exclusa din Cupa Belgiei si Europa League. Echipa, castigatoare a Cupei Belgiei, isi castigase dreptul sa evolueze in grupele Europa League.

Federatia belgiana va informa UEFA si va face tot ce-i sta in putinta pentru a pastra cele cinci locuri in cupele europene pentru cluburile belgiene. UEFA va aplica propria sa procedura disciplinara. Este posibil ca forul fotbalistic european sa retraga un loc Belgiei in Europa League.

Federatia belgiana spera ca UEFA o va autoriza pe Gent sa joace in Europa League in locul lui Mechelen. Daca UEFA va autoriza acest lucru, atunci Gent o va intalni pe FC Viitorul in turul 2 preliminar al Europa League (25 iulie si 1 august), Antwerp, antrenata de Ladislau Boloni, va disputa turul 3 preliminar al acestei competitii, iar Standard va fi prezenta in faza grupelor.