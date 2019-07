"Suntem in criza de timp, asteptam raspunsul UEFA!" Reactia Viitorului dupa ce belgienii au anuntat ca au schimbat adversarul din Europa

Mai sunt doar 8 zile pana cand Viitorul va juca primul meci in cupele europene din acest sezon.

Data e cunoscuta, nu si adversarul. Belgienii sustin ca Viitorul va juca impotriva celor de la Gent dupa ce Mechelen a fost sanctionata, in timp ce UEFA nu are deocamdata o pozitie clara.

Cristian Bivolaru si-ar dori ca situatia sa se rezolve in timp util pentru ca echipa lui Hagi sa se poata pregati pentru debutul in Europa League.

"Nu am primit nimic de la UEFA. Sistemul e foarte complicat in Belgia. Am fost instiintaţi de la tragerea la sorti ca s-ar putea schimba adversarul. Suntem in criza de timp, speram sa aflam mult mai din vreme. Mai e o saptamana si se joaca meciul. Asteptam reactia UEFA", a declarat Cristian Bivolaru pentru prosport.ro.