ULTIMA ORA: Hagi mai poate trimite un fotbalist in Premier League! Leicester a venit in Romania pentru un pusti inventat de Viitorul

Dupa ce l-a vandut pe Tudor Baluta la Brighton, Hagi poate trimite un fotbalist si la Leicester, fosta campioana a Angliei.

Gica Hagi si Viitorul pot da o noua lovitura pe piata transferurilor. "Regele" i-a vandut in aceasta vara pe Tudor Baluta la Brighton si pe Ianis Hagi, fiul sau, la Genk. Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, Leicester vrea si ea un fotbalist de la Viitorul.

Marius Leca ar putea ajunge la Leicester

Viitorul mai are un tanar de mare perspectiva in lot, unul despre care nu s-a vorbit prea mult pana acum. Marius Leca are 19 ani si a fost introdus de Gica Hagi in meciul cu Dinamo de aseara. Acesta a jucat din minutul 73.

Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca Marius Leca este urmarit indeaproape de Leicester, iar englezii si-au trimis chiar reprezentantii la meciul de Supercupa contra CFR-ului!