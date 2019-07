ALASHKERT - FCSB 0-3 | Becali a anuntat un TRANSFER DE URGENTA: "Ne trebuie neaparat, neaparat, neaparat! Am vazut azi ce poate!"

FCSB a obtinut cea mai clara victorie din acest sezon european. Tanase, Cristea si Coman au marcat golurile in doar 22 de minute.

Gigi Becali este multumit de jocul lui Ovidiu Popescu, dar a fost dezamagit de Filip. Evolutia lui Filip l-a convins pe patronul FCSB ca are nevoie urgenta de un fundas stanga.



"Mi-a placut de Ovidiu Popescu. Dar Filip...nu te ataca nimeni si tu dai mingea in corner? Trebuie neaparat, neaparat, neaparat sa aducem fundas stanga. Mai asteptam pentru ca eu credeam in Filip, dar am vazut azi ce poate. Nu e postul lui. O sa treaca la fundasi centrali. Eu nu mai iau jucatori doar asa de dragul de a aduce jucatori", a declarat Gigi Becali la DigiSport.