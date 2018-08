ALASHKERT - CFR CLUJ 0-2 | Campioana se impune LEJER cu golurile lui Tucudean! Vezi fazele

Urmarim si comentam impreuna ALASHKERT - CFR CLUJ pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

ALASHKERT - CFR CLUJ LIVE UPDATE





FINAL! CFR Cluj castiga in Armenia cu Alashkert, scor 2-0. Dubla George Tucudean, in minutele 5 si 49.

Min 49: GOOOOOOL CFR! Tucudean inscrie din penalty si duce scorul la 2-0!

Min 46: Se reia jocul in Armenia.

PAUZA in Armenia. CFR conduce cu 1-0, gol marcat de Tucudean in minutul 5!

Min 25: CFR domina partida, insa nu se mai apropie periculos de poarta. Armenii incearca sa dea lovitura pe contraatac, insa fara prea multe reusite din partea lor.

Min 5: GOOOOOOOOOOOOOOOOL CFR CLUJ! George Tucudean deschide scorul la prima ocazie in fata portii! Atacantul reia cu o scarita superba peste portar, dupa pasa lui Camora.

Min 2: Ocazie uriasa pentru CFR in minutul 2! Paun reia in plasa laterala din pozitie excelenta!

Min 1: Start meci in Armenia. Stadionul este mic, dar plin.



Echipele de start:

CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Muresan, Camora - Bordeianu, Hoban, Djokovic - Paun, Tucudean, Mailat

Alashkert: Cancarevic - Artak Edigaryan, T. Voskanyan, Stojkovic, Praznovsky, Daghbashyan - Marmentini, A. Grigoryan, Artur Edigaryan, Jefferson - Nenadovic





Alashkert - CFR Cluj, meci tur din turul 3 preliminar al Europa League, se joaca azi, ora 19:00.



CFR Cluj a ajuns in preliminariile Europa League dupa ce a fost eliminata de Malmo din preliminariile UEFA Champions League. Iuliu Muresan, presedintele CFR-ului, admite ca traseul pana in grupele UEFA Champions League ar fi fost foarte dificil pentru ardeleni.

URMARESTE AICI HADJUK SPLIT - FCSB



In privinta meciului din aceasta seara, Iuliu Muresan spera ca elevii lui Conceicao sa obtina un rezultat care sa le ofere calificarea inca din mansa tur. Nici un egal cu goluri nu ar fi un rezultat de neglijat.

"Vrem sa obtinem un rezultat care se oferea calificarea. Nu ne-ar deranja nici un egal, dar trebuie sa marcam in deplasare. Am incredere ca ne calificam. Cel mai greu e pentru Craiova, dar nici cu Hajduk nu e usor. Noi am vrut Champions League, dar suntem constienti ca era foarte greu sa ajungem acolo", a declarat Iuliu Muresan in aceasta dimineata la ProX.

URMARESTE AICI LEIPZIG - CRAIOVA

Alashkert, o necunoscuta pentru fotbalul romanesc, a devenit campioana Armeniei pentru al treilea sezon consecutiv si vine tot din preliminariile UEFA Champions League. Armenii au fost eliminati in primul tur preliminar al UEFA Champions League de Celtic, iar in turul 2 preliminar al Europa League au trecut de Sutjeska din Muntenegru.

"Am avut sansa sa-i urmaresc pe armeni in ultimele doua meciuri ale lor. Prima concluzie pe care am tras-o este ca e o echipa foarte puternica. Au unul, chiar doi jucatori care pot face oricand diferenta. Este foarte important sa fim concentrati la maxim. Trebuie sa obtinem un rezultat pozitiv, pentru a elimina orice presiune inaintea returului de peste o saptamana. Exista o presiune, dar este o presiune pozitiva. Este foarte important pentru intreaga echipa sa ne calificam in grupe. Daca vom ajunge in play-off, va fi un pic mai dificil. Este o presiune, dar cred ca asta ne poate ajuta pe toti sa castigam", a declarat Antonio Conceicao, la conferinta de presă de dinaintea partidei.



Echipele probabile:

Alashkert: Cancarevic - Zeljkovic, Antonic, Voskanyan, Praznovsky, Edigaryan I - Sekulic, Edigaryan II, Grigoryan, De Jesus - Nenadovic

CFR Cluj: Vatca - Manea, Vincius, Muresan, Camora - Djokovic, Hoban, Culio - Ionita, Tucudean, Mailat