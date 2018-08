ALASHKERT - CFR CLUJ | Noi probleme pentru Ionita! Muresan a anuntat de ce nu e titular in Armenia! 

Alex Ionita spera sa fie titular sub comanda lui Toni Conceicao, insa nici portughezul nu il trimite din primul minut in meciurile importante. Iuliu Muresan spune ca jucatorul transferat de la Astra a avut probleme medicale.



"Au fost ceva probleme la aterizarea in Armenia. Avem mai multi jucatori indisponibili. Ionita a facut o enterocolita alaltaieri, va fi doar pe banca, nu poate fi titular. Lipseste Deac, lipseste Culio, care e suspendat. Omrani e bolnav, are o inflamatie la ganglionii din jurul gatului. Chiar am vorbit cu el, avea febra, dar e in ingrijirea unui medic, prieten al meu.

Avem totusi un lot bun si cred ca cei care vor juca vor reusi sa castige partida", a spus Muresan la Telekom.

Muresan spune ca Ionita nu a fost amendat pentru greutatea sa.

"Nu suntem politisti sa dam amenzi. Ionita e la o greutate aproape normala. Ar fi fost titular daca nu avea enterocolita. E un jucator bun, pe care trebuie sa-l aducem la parametrii la care era la Astra"



