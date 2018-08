CFR, TRAGERE LA SORTI EUROPA LEAGUE | Adversar DIFICIL pentru CFR! Campioana merge in INFERN

CFR Cluj e pe culoarul campioanelor in Europa League. Urmareste tragerea la sorti AICI

UPDATE: CFR Cluj are sanse mari sa dea peste Legia Varsovia in playoff-ul Europa League. Polonezii sunt favoriti in dubla cu Dudelange din Luxemburg din turul 3 preliminar. Legia a fost eliminata de FCSB in urma cu cativa ani in preliminariile Champions League.

Dupa ce a fost eliminata de Malmo din Champions League, CFR forteaza accederea in grupele Europa League. Campioana are culoar ce pare accesibil in acest sezon. In turul 3, echipa lui Conceicao da peste armenii de la Alashkert, iar apoi Legiia si Salzburg sunt cei mai puternici adversari.

CFR Cluj va juca impotriva unei dintre castigatoarele primelor trei meciuri sau impotriva castigatoarei dintre Legia si Dudelange:

Salzburg - Skhendija

Astana - Dinamo Zagreb

Steaua Rosie - Spartak Trnava

Legia - Dudelange (dubla din turul 3 preliminar al Europa League, restul partidelor sunt din turul 3 preliminar al UEFA Champions League)

Tragerea la sorti e de la 14:30 pe www.sport.ro.