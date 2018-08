Alashkert - CFR Cluj 0-2 | Fara emotii la calificare, Muresan nu este multumit: "Unii nu au jucat prea bine" Anuntul facut despre Arlauskis si de ce a lipsit Ionita

Campioana CFR Cluj este aproape sigura de calificarea in play-off, acolo unde va juca impotriva invingatoarei din dubla Legia - Dudelange.

George Tucudean a reusit o dubla pentru CFR Cluj, campioana reusind sa castige in Armenia. Arlauskis a fost titular in ciuda scandalului in care a fost implicat.

"Stiam valoarea adversarului, dar meciurile astea sunt foarte greu de castigat. Tocmai cand ai informatii ca adversarul este slab, nu te concentrezi si poti sa ai probleme.



Arlauskis avea o problema, o avea de alaltaieri, dar a jucat. Eu nu critic jucatorii mei. Pe toti ii respect, au fost unii care, intr-adevar, nu au jucat foarte bine. L-as remarca pe Camora, care a jucat senzational. Si Tucudean, care a dat doua goluri.



Ionita era dupa o enterocolita si chiar m-a mirat ca l-a bagat pe teren. Tambe cred ca pentru dubla cu Legia va fi apt" a spus Iuliu Muresan la Digi Sport.