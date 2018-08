In culmea fericirii dupa victoria 5-0 cu Alashkert! "Nu le-am dat nicio sansa!" Ce spun clujenii despre duelul cu Dudelange

CFR Cluj s-a calificat in play off-ul Europa League dupa 5-0 (7-0) cu Alashkert!

Dupa meciul jucat la Cluj, Ovidiu Hoban a laudat prestatia echipei sale, spunand ca cel mai important lucru a fost concentrarea de care au dat dovada pe teren.

"Jocul, atitudinea si victoria... ne-am calificat pe merit si ma bucur pentru echipa mea. Daca nu eram concentrati si nu intram bine in teren, cu siguranta se putea intampla orice. Ma bucur ca am fost concentrati si ca am jucat asa cum trebuie si am castigat. Probabil ca asta e diferenta. Nici noi nu le-am dat nicio sansa, am fost foarte concentrati si ma bucur pentru acest lucru", a spus Hoban.

CFR Cluj va juca in play off-ul Europa League cu Dudelange, echipa care a eliminat Legia Varsovia in turul 3 preliminar al competitiei.

"Da, poti sa spui ca Dudelange e adversarul mai accesibil, dar orice meci este greu. Fotbalul a evoluat foarte mult. In momentul acesta, daca nu esti concentrat suta la suta, nu ai nicio sansa. Oricine isi doreste in grupe pentru ca ne-am dori cat mai multe echipele in grupele Europa League", a explicat Ovidiu Hoban.