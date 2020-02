Decizia a fost luata! Unde va juca Ianis Hagi din vara, dupa evolutiile excelente avute in Scotia

Ianis Hagi este imprumutat de Genk la Rangers pana in vara.

Genk l-a cedat sub forma de imprumut pe Hagi Jr. pana in vara, contractul avand insa o clauza de cumparare definitiva de 5 milioane de euro. Potrivit presei belgiene, cei de la Rangers au fost impresionati de evolutiile romanului si sunt gata sa activeze clauza.

"Rangers a luat decizia in privinta lui Ianis Hagi in mai putin de o luna. Ianis a intrat deja in inimile fanilor lui Rangers. Dupa ce a stralucit cu Braga, au fost voci care au sustinut ca Rangers ar trebui sa activeze clauza de cumparare a jucătorului, iar acest lucru e posibil", au scris jurnalistii de la voetbalnieuws.be.

In cele 7 meciuri jucate pentru echipa antrenata de Stevan Gerrard, Ianis Hagi are 3 goluri si o pasa decisiva, el contribuind decisiv in revenirea de la 0-2 in meciul de Europa League cu Braga, marcand 2 goluri.