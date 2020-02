Aproape sa fie din nou cel mai bun! Ce nota a primit Ianis Hagi dupa ultimul meci la Rangers si ce scrie presa din Scotia: "Au fost pedepsiti in urma unui corner!"

Ce nota a primis Ianis Hagi dupa pasul gresit facut de Rangers.

Rangers a remizat, scor 2-2 pe terenul celor de la St. Johnstone, intr-un meci in care Ianis Hagi a fost din nou titular in echipa lui Steven Gerrard. Acesta a avut o evolutie destul de buna pe perioada partidei si a fost notat cu 6 de catre publicata The Scottish Sun. Cea mai mare nota primita de catre un jucator de la Rangers au primit-o Kamberi si Aribo, marcatorii celor doua goluri ale trupei lui Gerrard. Ianis Hagi nu a terminat pe teren partida, acesta fiind schimbat in minutul 78, moment in care Rangers se afla in avantaj. In urma acestui meci, Ianis Hagi a ajuns la 6 meciuri consecutive ca titular la Rangers, care s-a distantat la 12 puncte de rivala Celtic.

"In incercarea de a-si proteja avantajul, Rangers i-a inlocuit pe Morelos si Iagi, insa au fost pedepsiti in urma unui corner", scrie sursa citata.