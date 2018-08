ALIBEC A SEMNAT CU ASTRA in urma cu putin timp! Ce salariu va avea

Rudar 0-2 FCSB | Denis Alibec s-a inteles cu Astra.

Update 10.30 Denis Alibec a semnat oficial cu Astra dupa ce s-a inteles cu Ioan Niculae joi seara! El va incasa un salariu de 15.000 de euro pe luna iar FCSB va primi, pana la urma, "doar" 1.2 milioane de euro in schimbul atacantului de 27 de ani!

Gigi Becali a anuntat la finalul partidei cu Rudar ca Denis Alibec negociaza cu Astra iar cele 2 tabere au ajuns la un acord! Alibec s-a inteles cu Ioan Niculae si a semnat pe 3 ani cu echipa la care a mai jucat intre 2014 si 2017, anunta Gazeta.

Astra va plati 1.4 milioane de euro pentru Alibec, o suma cu 600.000 de euro mai mica decat cea platita de FCSB in ianuarie 2017 cand l-a adus de la Astra.

Gigi Becali a vorbit despre victoria cu Rudar, situatia lui Alibec si a celor de la CFR Cluj, dar si despre achizitiile ramase. Becali a mai spus ca nu se pune problema ca Florinel Coman, Florin Tanase si Mihai Balasa sa nu mai faca parte din prima echipa.

"Nu a fost stabilit nimic. I-am spus lui Dica ca declaratiile mele de dupa meci au fost la nervi. I-am spus ca cei 3 sunt jucatori de baza. El tot timpul a zis ca vrea sa joace fundas central cu Momcilovic.

Daca te impui 2-0, nu ai ce spune. Esti calificat, asta era scopul. E adevarat, nu a fost un meci extraordinar, dar adversara mai rau te incurca. Daca era nevoie de mai mult, dadeam mai mult.

Asa e, Tanase a ratat, dar nu mai conta. Tanase si Coman sunt jucatori de baza si nu voiam sa-i obosim. Dica a vrut tot timpul sa joace fundas central cu Momcilovici. Nu a facut schimbarile pe care le-am dictat eu. Mi-a placut ca am castigat fara emotii. Nu mi-au placut neatentiile din prima parte. Puteam primi un gol si apoi se complica. Dupa pauza le-a spus si Dica sa aiba mai mult posesia. Nu am avut emotii. Se vede schimbarea de sistem, in 4-3-3 ai jucatori ofensivi la linia de mijloc. Pe Nedelcu 100% il vom mai vedea, am dat bani pe el.



Alibec s-a dus in negocieri la Astra sa stabileasca salariul. M-a sunat Florin Lovin ca are oferta din Franta sau Germania, pentru 1.7 milioane de euro. M-a sunat si Sumudica, il vrea in iarna si imi da si procente. Cealalta echipa din Romania care l-a vrut era CFR Cluj. M-a sunat un prieten al patronului ca il vrea pe Alibec. L-am sunat apoi eu si mi-a spus ca maine imi da un raspuns in functie de ce spune antrenorul. A ramas sa ma sune, nu m-a sunat, inseamna ca nu-l mai vrea, nu?



Fiecare face ce vrea, la CFR sunt multe milioane bagate in echipa, daca nu reusesc calificarea in Europa League vor pierde 15 milioane de euro. Te enervezi cand iei bataie acasa in Champions League de la o echipa mai slaba ca ei. E greu sa mai intorci, daca au pasat in deplasare asa, acolo au si publicul. Noi nu avem cum sa stim dedesubturi acolo. Normal ca imi convine ce se intampla la CFR.



Un atacant si un fundas sigur vor veni. 100% va veni un atacant, nu stiu cine, ce, cum, negociez si acum cu unul. Vorbim, negociem, schimbam mailuri. Un atacant din straintate. Un nouar. Posibil si fundas, dar sigur un atacant trebuie sa vina. Sigur va veni un atacant care nu va fi rezerva" a spus Gigi Becali la Digi Sport si la Pro X.