Cresc șansele pentru ca Real Madrid să îl transfere pe Nico Schlotterbeck (26 de ani). Contractul fundașului central cu Borussia Dortmund urmează să expire în iunie 2027.

Nico Schlotterbeck, tot mai aproape de Real Madrid

Conducerea celor de la BVB i-a fixat lui Schlotterbeck prețul de transfer la 50 de milioane de euro, după cum informează publicația spaniolă AS.

Schlotterbeck a refuzat prelungirea contractului cu Borussia Dortmund, iar nemții conștientizează că cea mai bună opțiune pentru ei este să-l vândă curând pentru a nu risca să-l piardă gratis.

Real Madrid, impresionată de Schlotterbeck

Florentino Perez și restul conducerii madrilenilor vor neapărat să aducă în vară un fundaș central pentru a întări defensiva echipei.

Impresionați de evoluțiile lui Schlotterbeck la BVB și la naționala Germaniei, șefii „Los Blancos” au intensificat monitorizarea asupra stoperului.

Relațiile dintre cele două cluburi sunt excelente. AS susține că BVB i-ar contacta pe madrileni să îi informeze dacă a fost primită o ofertă pentru Schlotterbeck.

Barcelona, interesată și ea de neamț

Și Barcelona ar dori să îl aducă pe fundașul central de la BVB. Catalanii, care ar fi pornit oricum în dezavantaj față de madrileni, au însă prioritară, în vară, achiziționarea unui atacant central.

Pe lista cluburilor care îl urmăresc atent pe Nico Schlotterbeck se numără și Bayern Munchen, și Liverpool.