Xavi Hernandez, atac direct catre selectionerul Spaniei: "Trebuie sa accepti criticile cand nu ai vreun jucator de la Real Madrid in lot"

Inaintea partidei din sferturile de finala de la EURO 2020, Xavi Hernandez a discutat despre situatia actuala de la echipa nationala a Spaniei.

Nationala condusa de Luis Enrique urmeaza sa joace un meci impotriva Elvetiei, meci decisiv pentru calificarea in semifinalele de la EURO 2020.

"Critica mi se pare normala, traim din asta. Cei din jurul nationalei Spaniei sunt foarte critici, au asteptari mari. De ceea este si mai complicat ca Spania sa castige titluri. Am cucerit cu generatia noastra, dar a fost complicat", a explicat Xavi Hernandez, intr-un interviu acordat pentru as.com.

"Este cu atat mai dificil pentru un antrenor care nu are in lot jucatori de la Real Madrid. In cele din urma trebuie sa accepti criticile, sa le eviti si sa te concentrezi pe jocul tau. Se descurca bine si sunt deja in sferturi", a adaugat fostul jucator de la Real Madrid.

Declaratiile facute de Xavi Hernandez au legatura cu decizia lui Luis Enrique de a nu convoca vreun jucator de la Real Madrid pentru EURO 2020, decizie care a starnit numeroase reactii negative in presa din Spania.

Elvetia - Spania este de la ora 19:00, pe PRO TV si VOYO. Partida este si liveTEXT pe www.sport.ro.

