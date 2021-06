Ovidiu Hategan a aflat cand va debuta la Euro! Cine e arbitrul care il va inlocui pe Sovre in echipa celui mai bun "central" din Romania

Hategan va arbitra saptamana viitoare primul sau meci de la Euro.

Meciul dintre Polonia si Slovacia, din grupa E de la Euro 2020, ce se va disputa la Sankt Petersburg, de la ora 19.00, va fi arbitrat de o brigada din Romania, care il va avea la centru pe Ovidiu Hategan.

Cel mai bun arbitru din Romania va fi ajuta de Radu Ghinguleac si Sebastian Gheorghe, iar arbitrul de rezerva va fi Istvan Kovacs. UEFA a decis ca la Euro sa desemneze cate o rezerva si pentru arbitrii asistenti, iar aceasta va fi Vasile Marinescu.

Radu Ghinguleac este arbitrul care l-a inlocuit pe Sovre in echipa lui Hategan, dupa scandalul in care acesta a fost implicat la finalul meciului dintre Manchester City - Borussia Dortmund, scor 2-1, cand a fost surprins in timp ce-i cerea un autograf lui Erling Haaland.