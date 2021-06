Remarcatul lui Fabio Capello dupa victoria Italiei de la Euro! Pe cine vede legendarul antrenor in locul lui Florenzi in primul 11

Meciurile Italiei se vad, in direct, la PRO TV.

Italia a inceput cu dreptul Euro 2020, echipa lui Mancini s-a impus categoric, 3-0, in fata Turciei. Demiral, cu un autogol, Immobile, cu o reluare din 5 metri, si Isigne, cu un interior superb la coltul lung, au fost protagonistii care au adus prima victorie pentru Squadra Azzurra la acest Campionat European.

Fabio Capello s-a aratat incantat de jocul italienilor si este de parere ca lotul lui Mancini este egal valoric, fotbalistii care vin de pe banca de rezerva avand aceeasi calitate ca titularii.

"Italia a jucat bine, acum pot continua pe acest drum si, dupa cum a spus antrenorul, chiar il pot imbunatati. Ii vad printre primii patru. Cu aceasta victorie am depasit cel mai mare pericol, cel al debutului . Inlocuitorii sunt mai mult ca oricand egali cu titularii", a declarat Fabio Capello, citat de Corrierre dello Sport.

Legendarul antrenor italian l-a remarcat pe Spinazzola in meciul de aseara, care a creat pericol cu incursiunile sale. De asemenea, Capello considera ca schimbarea lui Di Lorenzo cu Florenzi a fost un plus pentru jocul nationalei lui Mancini.



"In prima repriza am mers doar pe aripa stanga, in a doua repriza Di Lorenzo a dat in cele din urma mai multa presiune si pe flancul drept. Locatelli si Jorginho au jucat acelasi joc, niciunul nu a luat initiativa, singurul care a facut acest lucru a fost Insigne. Cei mai buni jucatori pe teren, pentru mine, au fost Spinazzola, pentru continuitate si prezenta pe teren, si Berardi, care a provocat autogolul lui Demiral si a inventat actiuni bune", a precizat Fabio Capello.

