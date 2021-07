Suporterii englezi s-au dezbracat de inhibitii!

Anglia ar putea castiga in aceasta seara primul trofeu la un turneu final dupa o pauza de 55 de ani, iar emotia dinaintea finalei i-a facut pe multi sa-si piada capul.

Foto-reporterii prezenti pe strazile din Londra au suprins imagini care nu fac cinste nimanui.

Un suporter a fost surprins in timp ce flutura steagul Angliei in timp ce era gol pusca, iar un altul a uimit auditoriu cu gestul sau, care nu mai are nevoie de niciun comentariu.