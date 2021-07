Premii record de la UEFA: Italia are deja peste 25 de milioane de euro asigurate! Cat castiga celelalte echipe

Finala Euro 2020, duminica, 11 iulie, pe Wembley. Meciul va fi transmis pe PRO TV si VOYO. Partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Premiile totale sunt de 331 de milioane de euro, cu 30 mai mult decat la editia din 2016. Chiar si cluburile primesc bani.

Calificarea la turneul final inseamna 9,25 de milioane de euro pentru fiecare echipa, fiecare victorie in grupe a valorat 1 milion de euro, calificarea in optimi 1,5 milioane de euro, intrarea in sferturi 2,5 milioane, atingerea semifinalelor 4 milioane, iar finalistele primesc 5 milioane. Echipa care va castiga trofeul va lua alte 3 milioane.

Italia e singura echipa care poate atinge pragul maxim, pentru ca englezii au avut si un egal in grupe: au adunat pana acum 25,25 milioane, iar in cazul in care castiga finala va incasa suma totatla de 28,25 milioane de euro.

In 2016 Portugalia a beneficiat de premii in valoarea de 25,5 milioane de euro, dar la aceasta editie echipa lui Ronaldo, la fel ca si finalista din 2016, Franta, alaturi de Germania, vor incasa mult mai putin: 12,25 pentru Germania si Portugalia (la acelasi nivel cu Croatia si Tara Galilor), 12,75 milioane pentru Franta (la fel ca Suedia si Austria).

Dintre echipele eliminate in sferturi Belgia primeste 16,25 milioane, Ucraina 14.25 milioane, iar Cehia si Elvetia cate 14,75 milioane. Semifinalista Danemarca a incasat 18,25 milioane, cu unul mai putin decat Spania - 19,25 milioane.

Si cluburile care au dat jucatori la nationale primesc bani, un total de 130 de milioane.

