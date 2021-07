Mesajul lui Roberto Mancini, dupa ce scotienii i-au cerut sa rapuna Anglia la ea acasa. Ce a spus despre finala EURO 2020 

Italia si Anglia se vor infrunta, astazi, de la ora 22:00, pe stadionul Wembley din Londra, in finala EURO 2020. Meciul va fi transmis pe PRO TV si VOYO. De asemenea, partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Peste 60.000 de fani o vor sustine pe Anglia din tribune. Cu toate acestea, nu toti britanicii sunt de partea echipei lui Gareth Southgate. De exemplu, scotienii tin cu Italia.

"The National", un cotidian care militeaza pentru independenta Scotiei, a titrat pe prima pagina un mesaj indreptat impotriva nationalei Albionului.

"Salveaza-ne, Roberto (n.r. - Mancini, selectionerul Italiei). Tu esti ultima noastra speranta", au scris cei de la "The National".

Inaintea marelui meci, Roberto Mancini a vorbit despre sustinerea pe care "Squadra Azzurra" o are din partea scotienilor.

"Prima pagina a ziarului m-a facut sa zambesc in sinea mea. Anglia este mai puternica fizic decat noi. Speram ca atributele pe care noi le avem vor fi calitati mai importante. Si din cand in cand castiga tipul mai mic. Asta ni s-a intamplat in trecut si speram ca se va intampla din nou la Wembley", a declarat Mancini, potrivit Mirror.