Romania, drum deschis spre Euro 2024! Ce decizie va lua UEFA

Finala Euro 2020, duminica, 11 iulie, pe Wembley. Meciul va fi transmis pe PRO TV si VOYO. Partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Conform Asociated Press, una dintre cele mai prestigioase agentii de presa din lume, anunta ca, desi Euro 2020 inca nu s-a incheiat, UEFA se gandeste deja sa mareasca numarul de echipe prezenta la turneul final, de la 24 la 32. Forul european deja a largit participarea de la 16 la 24 nationale la Euro 2016.

Aceasta decizia declanseaza deja controverse, privitoare la utilitatea preliminariilor, iar una dintre modificari ar putea fi ca nationalele puternice sa fie calificate direct, iar in meciurile de calificare sa joace doar echipele considerate mai slabe.

In acest moment UEFA nu a facut publica aceasta hotarare pentru ca intai se asteapta finalizarea procesului de selectie a gazdei pentru Euro 2028. Italia e considerata principala favorita, daca isi renoveaza stadioanele, pentru ca in acest moment nu are o infrastuctura fotbalistica suficient de dezvoltata pentru a sustine un Euro cu 32 de echipe, spre deosebire de Turcia sau Rusia.

Tweet Romania UEFA Citeste si: