Sergio Ramos, out de la EURO!? Planul nebun pe care il are Luis Enrique pentru nationala Spaniei

Sergio Ramos, capitanul lui Real Madrid si al Spaniei este in continuare accidentat si poate pierde Campionatul European din aceasta vara.

Pe langa faptul ca fundasul central spaniol poate pleca din vara de la Real Madrid, acesta este pe punctul sa rateze si Campionatul European din aceasta vara. Ramos a avut foarte multe probleme fizice in acest sezon si a jucat doar 15 meciuri in La Liga, in actuala stagiune pentru formatia madrilena. In urma acestor probleme, Ramos este in mare pericol sa nu fie convocat de catre Luis Enrique pentru EURO, mai ales ca Aymeric Laporte s-a naturalizat si va fi disponibil pentru lotul Spaniei.

Potrivit celor de la Marca, Pau Torres, Inigo Martinez, Eric Garcia si Aymeric Laporte se afla inainte lui Ramos pe lista convocatilor pentru EURO 2020 si este foarte putin probabil ca Enrqiue sa inscrie cinci fundasi centrali pe lista.

Luis Enrique are termen pana joia viitoare sa trimita lista jucatorilor disponibili pentru Campionatul European care va fi gazduit in 10 orase, printre care si Sevilla, acolo unde nationala Spaniei va juca toate meciurile din grupe. Spania este in grupa cu Suedia, Polonia si Slovacia si debuteaza la Campionatul European pe 14 iunie.