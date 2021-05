Lovitura pentru Real Madrid! Sergio Ramos s-a accidentat din nou! Cat va lipsi fotbalistul 

Capitanul lui Real Madrid s-a accidentat din nou.

Fundasul spaniol ajuns la 35 de ani a avut un sezon umplut de accidentari si pare ca varsta sa-si spuna cuvantul pentru capitanul lui Real Madrid.

Sergio Ramos a lipsit 32 de meciuri in acest sezon pentru echipa de pe Santiago Bernabeu, iar astazi clubul a anuntat ca fotbalistul s-a accidentat din nou si va lipsi o perioada.

"Dupa testele efectuate jucatorului nostru Sergio Ramos de catre serviciile medicale ale lui Real Madrid, acesta a fost diagnosticat cu tendinoza a muschiului semimembranos al piciorului stang", se arata in comuicatul de presa emis de Real Madrid.

Sergio Ramos a lipsit aproape toata luna aprilie, dupa ce acesta a suferit o accidentare la muschi pe 1 aprilie, iar in timpul acesteia s-a infectat cu Covid-19.

Fostul campion european a jucat miercuri in meciul cu Chelsea din semifinalele Champions League, insa a avut o prestatie palida. Spaniolul a jucat 21 de meciuri in tricoul lui Real Madrid in acest sezon.