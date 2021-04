Ramos s-a saturat si pune conditii pentru a ramane la Real! Ce ii cere lui Perez pentru a semna prelungirea

Contractul lui Sergio Ramos cu Real Madrid va expira la finalul acestui sezon.

Negocierile dintre Ramos si Florentino Perez dureaza de luni de zile, insa pana acum fara ajunga la vreo finalitate. Acum, presa din Spania vorbeste de faptul ca fundasul spaniol si-a pierdut rabdarea si pune conditii pentru a ramane la Madrid si ii forteaza mana presedintelui lui Real.

Practic, conditia principala este sa semneze pe doi ani si nu pe unul singur, asa cum vor oficialii de pe Santiago Bernabeu, care pun in balanta faptul ca el are deja 35 de ani, impliniti in martie. In 2021 Sergio Ramos a jucat doar 4 meciuri pentru Real Madrid.



Fundasul central este accidentat de pe 13 martie, de la meciul cu Elche. De atunci nu a mai jucat. Apoi, din 13 aprilie s-a infectat cu coronavirus. Va fi insa disponibil pentru returul semifinalelor Champions League, cu Chelsea, de pe 5 mai. Sergio Ramos joaca la Real Madrid din 2005, cand a fost transferat de la Sevilla pentru 27 de milioane de euro si a devenit un simbol al echipei.

Intre timp, pentru a fi acoperiti, oficialii lui Real Madrid s-au concentrat pe aducerea lui David Alaba, de la Bayern. Fundasul de 28 de ani, care va veni liber de contract, a fost ademenit cu o prima de instalare de 20 de milioane de euro si un salariu stagional de 10 milioane.