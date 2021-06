Nimeni nu s-a mai uitat la meci! O fata a sarit pe teren si a furat toate privirile la Finlanda - Belgia! Imagini incredibile

Vigilenta agentilor de paza a fost pusa la incercare de o tanara superba.

O superba rusoaiaca a patruns pe teren in minutele de prelungire ale meciului dintre Finalanda si Belgia, 0-2, care s-a disputat la St. Petersburg.

Pustoaica imbracata sumar a facut gestul pentru a promova o moneda virtuala.

Nu este pentru prima oara cand o tanara se foloseste de frumusetea ei pentru a promova o companie in timpul meciurilor de fotbal. In 2019, in finala Champions League, Kinsey Wolanski a patruns pe teren pentru a promova un site pentru adulti.