Un nou record la Euro! Omul decisiv al Austriei, cel mai tanar marcator de pana acum

Tanarul fotbalist a reusit sa fie decisiv pentru nationala sa.

Nationala Austriei a reusit sa invinga la Bucuresti reprezentativa Ucrainei, cu 1-0, datorita golului marcate de fotbalistul lui Hoffenheim, Christoph Baumgartner. Acesta a profitat de desincronizarea apararii lui Shevchenko si a inscris in urma unui corner, reluand mingea in poarta din doar 6 metri.

Baumgartner a devenit cel mai tanar marcator al competitiei, dar in acelasi timp si cel mai tanar marcator al formatiei Austriece din istoria sa la Euro, la doar 21 de ani si 324 de zile. Mijlocasul ofensiv este om de baza si la Hoffenheim, evoluand in ultimul sezon in 31 de partide, in care a reusit sa inscrie de 6 ori si sa ofere 5 pase decisive.



Totusi, tanarul fotbalist a avut ghinion si a parasit partida accidentat in minutul 32, fiind inlocuit de Alessandro Schopf, extrema de la Schalke. Inca nu este cunoscuta severitatea accidentarii marcatorului, insa Franco Foda spera sa-l aiba pentru optimile de finala, contra Italiei.