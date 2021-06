Eurogol marcat de Damsgaard, pustiul minune al nordicilor! Executia "a la Christian Eriksen" pentru tanarul atacant danez

Formatia nordica a avut o evolutie foarte buna in prima parte a meciului impotriva Rusiei, iar golul a venit firesc.

O prima repriza foarte buna a nationalei daneze a fost incununata cu super golul marcat de Mikkel Damsgaard, atacantul celor de la Sampdoria. Acesta a sutut de la marginea careului si a platat mingea sub bara, in stilul pe care Christian Eriksen l-a consacrat la Ajax, Tottenham sau Inter.



Cu putin timp in urma, Christoph Baumgartner a marcat golul decisiv al Austriei si a devenit cel mai tanar marcator de la acest Campionat European, insa golul lui Damsgaard ii bate recordul fotbalistului lui Hoffenheim.

Nordicul nu a implinit inca 21 de ani, in ce Baumgartner are 21 si 324 de zile, fiind cu aproape un an mai mare decat noul detinator al recordului. Damsgaard este un nume care apare si pe lista mai multor formatii puternice din Europa, iar Tottenham s-a aratat cel mai interesata de tanarul atacant, insa pana la stabilirea unui antrenor englezii nu-si pot definitiva lotul pentru sezonul urmator.