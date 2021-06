Anglia isi schimba toate reglementarile anti-covid! Ce exceptii s-au negociat pentru ca finala Euro sa nu se mute la Budapesta

UEFA e foarte aproape de a ajunge la o intelegere cu Guvernul Marii Britanii

Termenii deal-ului, care este aproape de finalizare si ar putea fi anuntat in urmatoarele 24 de ore, ar permite prezenta a 60.000 de spectatori pe Wembley.

Una dintre concesiile cele mai greu de acceptat de cetatenii britanici este insa exceptia acordata pentru 2.500 de VIP-uri dintre partenerii UEFA, in timp ce oamenii obisnuiti trebuie sa stea in carantina dupa vizitele in strainatate.

Presedintele UEFA Aleksander Ceferin a transmis Guvernului ca restrictiile de la granitele Marii Britanii sunt mult prea dure in comparatie cu cele din restul Europei si astfel finala ar fi putut fi mutata la Budapesta, pe Puskas Arena.

