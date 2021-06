"Nu mi-a placut cum a evoluat Mbappe pana acum!" Cine castiga Euro si ce au spus Dorinel Munteanu si Belodedici in scandalul invitatiilor

Legendele nationalei Romaniei au vorbit inainte de meciul dintre Ucraina si Austria

In ceea ce priveste meciul de acum, Dorinel Munteanu o vede favorita pe Austria: "Ma astept la o calificare a Austriei de pe locul 2, stiti foarte bine ca sunt adeptul fotbalului german si [fotbalul austriac] este foarte apropiat de cel german."

Parerile sunt la fel, impartite intre cei doi componenti ai Generatiei de Aur in privinta echipelor pe care si le doresc in optimi pe Arena Nationala. Belodedici si-i doreste pe vecinii maghiari, iar Dorinel Munteanu ii vrea pe nemti, pe care ii si vede favoriti la castigarea Euro: "Astept in optimi Germania pe Arena Nationala. Germania a inceput cam greu, cu o infrangere, dar sunt convins ca pana in finala va tura motoarele si este favorita mea."

Desi a fost elogiat in presa si chiar si pana de pretentiosul Jose Mourinho pentru prestatiile de la Euro, superstarul Frantei, Kylian Mbappe, nu l-a impresionat foarte mult pe dublul castigator de Champions League: "L-am vazut de multe ori pe Mbappe si nu prea mi-a placut pana acuma cum a evoluat", a spus Miodrag Belodedici.