Fotbalul a "inviat", dupa o perioada de cumpana! Stadion plin la Budapesta si o atmosfera senzationala

Tara vecina este singura care a permis accesul spectatorilor in proportie de suta la suta.

Dupa perioada de pandemie, in care stadioanele au fost in majoritatea timpului goale, nici la Euro 2020 nu ne putem bucura de stadioane pline si de atmosfera creata de fani, cu o singura exceptie, totusi. In Ungaria, guvernul a permis ca pe stadion spectatorii sa fie prezenti in proportie de suta la suta.

Maghiarii sunt singurii care au aceasta "facilitate" pentru fani, in restul cazurilor, fiind prezente de la 25 la suta, pana la 75 la suta. Totusi, atmosfera este incomparabila fata de celelalte meciuri care s-au disputat pana acum, iar ca fan al fotbalului nu poti decat sa saluti revenirea oamenilor pe stadioane la capacitate maxima.

La meciul dintre Portugalia si Ungaria asista 67.000 de oameni, dintre care aproximativ 5000 sunt fani ai nationalei pentru care evolueaza si fostul Balon de Aur, Cristiano Ronaldo. Vestea buna este ca toate partidele de pe Puskas Arena vor fi disputate la capacitate maxima, iar asta contribuie la spectacolul de pe teren.