Mititelu vrea sa ii aduca lui Mutu doi jucatori de cupe europene! Cu ce fotbalisti negociaza FCU Craiova

Oltenii vor sa se intareasca in centrul defensivei cu doi fotbalisti experimentati.

Odata cu promovarea in Liga 1, Adrian Mititelu este hotarat sa ii faca lui Adrian Mutu o echipa care se bate in playoff. Dupa Juan Bauza, de la Csikszereda, FCU Craiova negociaza cu doi fundasi centrali de la Austria Viena, potrivit TelekomSport.

Christoph Schosswendter (32 ani) si Michael Madl (33 ani) sunt tintele oltenilor pentru centrul defensivei. Ambii jucatori sunt liberi de contract dupa ce si-au incheiat socotelile cu clubul austriac.

Schosswendter a venit in octombrie 2020 la Austria Viena, iar in cele 7 luni a adunat 19 meciuri, reusind sa marcheze si un gol. De-a lungul carierei a mai evoluat la Admira Wacker, Union Berlin, Rapid Viena, Rheindorf Altach, FC Lustenau si Vocklabruck. In timp ce Michael Madl a debutat la Austria Viena, in 2004, apoi a trecut pe la Wacker Innsbruck, Wiener Neustadt, Sturm Graz si Fulham, ca in 2018 sa revina la clubul care l-a format. In acest sezon, a bifat 12 meciuri pentru Austria Viena, oferind si o pasa decisiva.