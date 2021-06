Italienii anunta ca au inceput negocierile pentru viitorul lui Cristiano Ronaldo! Ce mare club al Europei ar vrea sa-l transfere

Atacantul portughez ar putea schimba echipa in aceasta vara.

Inaintea debutului la Campionatul European, Ronaldo a spus ca viitorul sau la nivel de club nu o sa-i afecteze prestatiile si concentrarea cu privire la meciurile nationalei Portugaliei. Totusi, Gazzetta dello Sport anunta ca pe adresa celor de la Juventus a sosit deja o oferta din Premier League, iar tratativele sunt la nivel formal, inca.

Mai exact, Manchester United, clubul la care a castigat primul sau Balon de Aur il doreste pe portughez, dar salariul pe care ar vrea sa il promita este unul cu o treime mai mic fata de cel din Italia. Englezii ii pun pe masa un contract de 20 de milioane de euro pe an, pentru urmatorii doi ani minim, insa la Juventus Ronaldo castiga 30 de milioane de euro net, fara bonusurile de performanta.



Pentru United, afacerea ar avea si alta implicatie - in tranzactie ar putea fi inclus si Paul Pogba, pentru ca gruparea de pe Old Trafford sa nu achite niciun ban din cele 25 de milioane cerute de torinezi pentru CR7, care mai are un an de contract cu bianconerii. "Mi l-as dori pe Ronaldo in echipa", a spus recent si Ole Gunnar Solskjaer, managerul lui Manchester United.