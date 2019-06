ROMANIA - GERMANIA U21: Nemtii, avertizati: "Nu-i subestimati pe romani!" Ce scrie Bild despre semifinala EURO 2019

Romania U21 va intalni nationala Germaniei in semifinalele EURO U21 din Italia si San Marino.

Nationala de tineret a Romaniei se bate joi la Bologna cu Germania pentru un loc in marea finala de la EURO U21. Romania s-a calificat dupa jumatate de secol la Jocurile Olimpice, in urma performantei de aseara.

Sortii au scos in fata Romaniei cea mai in forma echipa de la EURO U21. Nationala Germaniei are un lot cotat la 314 milioane euro si a castigat grupa B, cu 7 puncte, 10 goluri marcate si 3 primite.



Bild avertizeaza: Nu-i subestimati pe romani!

Desi e favorita pe hartie, Germania nu trebuie sa riste nimic in fata Romaniei, scrie cotidianul Bild. "Poate cel mai slab adversar pe hartie. Dar baietii nostri nu trebuie sa-i subestimeze pe romani. Pentru ca au doborat Anglia si Croatia, echipe mult mai bine cotate!", scrie Bild.

PROGRAM SEMIFINALE EURO U21

Germania - Romania, joi, ora 19:00 Bologna

Spania - Franta, 22:00, Reggio Emilia

Pentru EURO U21 nu exista finala mica, iar UEFA va stabili locul 3 in urma clasamentului din grupa. Daca pierde cu Germania, nationala Romaniei are sanse mari sa castige medalia de bronz.