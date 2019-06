EURO 2019: Italienii au luat FOC dupa remiza dintre Romania si Franta U21: "BISCOTTO? Cine ar fi crezut!" FOTO

Italienii au luat foc pe retelele de socializare dupa remiza dintre Romania U21 si Franta de la EURO 2019!

Romania si Franta au remizat, scor 0-0, in ultimul meci din grupa de la EURO 2019 si au mers impreuna in semfinale. Joi, Romania intalneste Germania de la ora 19:00, in timp ce Franta si Spania se dueleaza de la ora 22:00!

Italienii asteptau un miracol din partea romanilor, care ii puteau califica daca invingeau Franta. A fost un meci insa cu putine ocazii de gol clare de ambele parti si o calificare "anuntata", dupa cum a titrat Gazzetta dello Sport.



Italienii au facut haz de necaz pe social media

Romanii ii spun blat unui aranjament, insa italienii au inventat celebrul "biscotto" (biscuite), iar acum sufera din cauza lui. Toti sunt convinsi ca romanii si francezii au dat mana pentru o calificare in semifinale.

Mii de reactii au curs pe internet dupa Romania - Franta U21.

"Fratia de la Cesena", "Cine ar fi crezut?", sunt cateva din mesajele postate de italieni.



VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO!