Dan Șucu are oferta pe masă: 23 de milioane de euro

Englezii de la Everton, alături de Newcastle și West Ham, sunt interesați de fundașul dreapta Brooke Norton-Cuffy, iar suma vehiculată ajunge la 20 de milioane de lire sterline, aproximativ 23 de milioane de euro.



Dan Șucu nu vrea să-l lase să plece așa ușor



Potrivit presei din Anglia, Genoa dorește 20 de milioane de lire pentru internaționalul englez U21, iar Everton ar fi de acord. Formația din Liverpool îl vede drept o soluție pe termen lung, variantă de rezervă pentru Seamus Coleman.



Printre echipele interesate se află și Newcastle, care îl monitorizează ca posibil înlocuitor pentru Kieran Trippier, dar și West Ham.

