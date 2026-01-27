Dan Șucu are oferta pe masă: 23 de milioane de euro

Serie A
Genoa, club patronat de Dan Șucu, a primit o ofertă consistentă pentru unul dintre jucătorii de bază ai echipei. 

Brooke Norton-Cuffy Genoa dan sucu
Englezii de la Everton, alături de Newcastle și West Ham, sunt interesați de fundașul dreapta Brooke Norton-Cuffy, iar suma vehiculată ajunge la 20 de milioane de lire sterline, aproximativ 23 de milioane de euro.

Dan Șucu nu vrea să-l lase să plece așa ușor

Potrivit presei din Anglia, Genoa dorește 20 de milioane de lire pentru internaționalul englez U21, iar Everton ar fi de acord. Formația din Liverpool îl vede drept o soluție pe termen lung, variantă de rezervă pentru Seamus Coleman.

Printre echipele interesate se află și Newcastle, care îl monitorizează ca posibil înlocuitor pentru Kieran Trippier, dar și West Ham.

Norton-Cuffy, în vârstă de 22 de ani, a ajuns la Genoa în vara lui 2024 și are contract până în iunie 2029. În actualul sezon de Serie A, fundașul a bifat 19 meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Format la academia lui Arsenal, Norton-Cuffy are și 14 selecții la naționala U21 a Angliei. Conform Transfermarkt, cota sa de piață este estimată la 16 milioane de euro.

